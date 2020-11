MARADONA – L’ex rossazzurro Maxi Lopez: “Mi difendeva nelle vicende personali, ho condiviso momenti profondi con lui”

Il dolore dell’ex attaccante del Catania Maxi Lopez nel commentare la scomparsa di Diego Armando Maradona, attraverso i canali ufficiali della Sambenedettese:

“E’ tristissimo per gli argentini, chi ama il calcio in Italia e nel mondo. Ancora non ci credo. Tutti lo amavamo, era il nostro Dio calcisticamente parlando. Con me è stato fantastico, mi ha difeso nelle vicende personali. In occasione di qualche gara di beneficenza siamo stati insieme, ho avuto la fortuna di condividere con lui alcuni momenti molto profondi che preferisco tenere per me, li conservo nel cuore per tutta la vita. Ricordo anche quando raccontava qualche barzelletta e dispensava consigli senza richiesta di farlo. Sono sconvolto. Era un punto di riferimento su tutto ed aveva sempre la parola giusta. Lui era unico, ineguagliabile, particolare, incredibile. Sono addolorato perchè se n’è andato troppo presto il più grande di tutti i tempi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***