VERSO AVELLINO – CATANIA: Covid, qualche recupero in casa biancoverde

Come riporta tuttoavellino.it, in casa biancoverde si sono negativizzati nelle ultime ore i calciatori Rizzo e Tito che, quindi, tornano a disposizione di Piero Braglia in vista di Avellino-Catania, partita valida per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Ancora out Aloi, Marco Silvestri, Pane, Rocchi, D’Angelo e i nuovi positivi Adamo ed Errico. Salterà il match anche l’ex Potenza Luigi Silvestri, fermato dal Giudice Sportivo per due giornate. Rientrano Miceli e Maniero.

