MAZZARANI – Il Pres. del Livorno assicura: “Verrà tesserato anche lui”

Si sblocca parzialmente la questione legata alla tanto discussa fideiussione in casa Livorno. In queste ore il club amaranto ha infatti ricevuto l’ok della FIGC per l’acquisizione dei contratti di quattro nuovi calciatori, che da tempo attendevano novità. Si tratta di Giuseppe Stancampiano, Cristian Sosa, Andrea Gemignani e Andrea Bussaglia. Ancora niente di nuovo, invece, per quanto concerne Andrea Mazzarani. Il Presidente del Livorno Giorgio Heller, a Granducato TV ha dichiarato che, nel caso del giocatore ancora di proprietà del Catania, “c’è una prassi burocratica più lunga”. Motivo da ricercare nel fatto che non è nello status di svincolato e, quindi, essendo il mercato chiuso bisogna seguire un iter procedurale diverso. Ma anche per lui si concretizzerà il passaggio al Livorno, almeno stando a quanto assicura Heller.

