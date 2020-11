TORRE DEL GRIFO: programmi individualizzati per quattro. Calendario allenamenti verso il derby

Il Catania ha svolto oggi – martedì 3 novembre 2020 – a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Palermo, in programma lunedì 9 novembre alle 21.00. Dopo l’attivazione in palestra, rossazzurri in campo per una sessione di lavoro aerobico, seguita da una serie di esercitazioni tecniche e da una partitella. Programmi individualizzati per Piccolo, Sarao, Tonucci e Zanchi.

La preparazione al derby proseguirà mercoledì con un allenamento in programma alle 15.00. La società dell’Elefante comunica anche che la squadra di Raffaele si allenerà giovedì con il consueto doppio appuntamento, venerdì e sabato con due sedute pomeridiane. Domenica, rifinitura e convocazioni.

