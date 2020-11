PALERMO – Curva Nord 12: “Derby è passione, non uno spettacolo da televisione”

Dopo lo striscione esposto dalla Curva Nord Inferiore Palermo che carica la squadra rosanero in vista del derby, eccone un altro a firma degli ultras Curva Nord 12 recante la scritta: “Il derby è tifo e passione, non uno spettacolo da televisione”. Messaggio che riflette, chiaramente, sulla totale di chiusura dello stadio “Renzo Barbera” che non rende autenticamente vero il derby di Sicilia.

In particolare, sulla pagina Facebook della Curva Nord 12 Palermo si legge:

“Questo derby rimarrà nella storia , non per le gesta di qualche giocatore, né per alcuna coreografia dalle curve o per qualche fatto di cronaca ma solamente perché il silenzio degli spalti vuoti non gli renderanno onore.

La passione del tifo lascerà spazio ad una semplice telecronaca televisiva dove entrambi i popoli potranno solo immaginare quello che poteva essere…

Nonostante tutto il derby non è una semplice partita e per noi non lo sarà neanche questa volta, lo vivremo a modo nostro , chiederemo alla squadra di lottare col sangue agli occhi, di battagliare su ogni pallone e di rendere onore alla maglia che indossano. La stessa che tra le due in campo ha storicamente rappresentato più la Sicilia in Italia e nel mondo!!

Noi odiamo il calcio catania!”.

