PALERMO FC: “Questo derby ce lo ricorderemo a lungo…”

Toni trionfalistici a Palermo dopo l’1-1 finale maturato col Catania. Questo il messaggio social del Palermo Football Club:

“Ce lo ricorderemo a lungo il derby di ieri. Soprattutto l’immagine di quella panchina vuota, mentre i nostri undici eroi correvano in campo su ogni pallone, sapendo di non potersi fermare. Mai. Neanche per un secondo. Undici soldati, da soli. E invece no. Soli mai: ognuno lo scudo dell’altro, ognuno i muscoli dell’altro, ognuno l’abbraccio dell’altro. E attorno a loro, centinaia di migliaia di cuori #rosanero a #Palermo e in ogni parte del mondo, a sostenerli e incitarli. Passeranno le difficoltà e rimarrà, dentro, la forza di questo orgoglio.

Forza Palermo

#siamoaquile”

