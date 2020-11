SERIE C: 12/a giornata, risultati e classifica. Tris Ternana, Di Piazza fa vincere il Catanzaro

Al termine delle partite valevoli per la 12/a giornata del girone C di Serie C, riportiamo i risultati maturati sui vari campi (turno di riposo per il Palermo, mentre è stato rinviato il fischio d’inizio di Potenza-Avellino causa Covid) e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Juve Stabia 2-0 Viterbese (4′ Romero, 50′ Fantacci)

Catania 0-0 Turris

Foggia 1-1 Virtus Francavilla (52′ Rocca, 82′ Castorani)

Casertana 0-2 Bari (45′ Antenucci, 87′ Montalto)

Catanzaro 2-1 Cavese (62′ Risolo, 85′ Di Piazza, 92′ Germinale)

Monopoli 2-0 Vibonese (37′ Starita, 46′ Starita)

Paganese 1-1 Bisceglie (22′ Diop, 87′ Musso)

Ternana 3-0 Teramo (6′ Partipilo, 50′ Falletti, 74′ Torromino)

CLASSIFICA

Ternana 30 Bari 23 Teramo 23 Catanzaro 19 Juve Stabia 17 Turris 17 Avellino 15 Foggia 14 Catania 13 Vibonese 12 Monopoli 12 Palermo 12 Paganese 11 Virtus Francavilla 10 Potenza 9 Bisceglie 8 Viterbese 7 Casertana 6 Cavese 5

