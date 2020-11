Il filmato contenente le azioni salienti dell’incontro tra Catania e Turris, valido per la 12/a giornata del girone C di Serie C. Pari a reti inviolate nel pomeriggio in cui i rossazzurri tornano a giocare allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini contro una squadra che conferma la propria imbattibilità esterna in questo campionato.

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***