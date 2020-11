SI TORNA A CASA: due mesi dopo, riecco il Catania al “Massimino”

Il calendario indica che quella in programma stasera contro la Vibonese sarà la quarta partita casalinga del Catania in questo campionato (quinta stagionale considerando anche il match di Coppa Italia col Notaresco, ndr). In realtà i rossazzurri hanno disputato due gare interne a Lentini, per via dei lavori di manutenzione del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”. L’ultimo vero impegno casalingo risale al 27 settembre. Allora gli etnei riuscirono a pareggiare in extremis contro la Paganese, all’esordio in campionato grazie ad un gol di Claiton in risposta al rigore generosamente concesso agli ospiti e trasformato da Guadagni.

Adesso, da un campo in condizioni disastrose, si passa ad un terreno di gioco praticamente rinnovato per intero, come dimostrano gli scatti fotografici dei giorni scorsi. Il Catania, purtroppo, non potrà beneficiare dell’effetto Massimino inteso come tradizionale trasporto e calore dei suoi appassionati tifosi. Il decreto anti-Covid, infatti, non consente al pubblico di ripopolare lo stadio. Calcare di nuovo l’erba del “Massimino” costituirà, comunque, un momento significativo per i rossazzurri che riassaporeranno finalmente aria di casa. Con l’auspicio di gettare le basi per un deciso rilancio sportivo e ritrovare, al più presto, il caldo abbraccio dei tifosi.

