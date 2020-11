TERAMO: 3-4 i giocatori in forse per il Catania

Prima sconfitta in questo campionato per il Teramo sul campo del Catanzaro. I prossimi avversari del Catania cercheranno immediato riscatto domenica in terra abruzzese. Per l’occasione il tecnico Paci dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori che hanno saltato la trasferta del “Ceravolo”. Restano in dubbio l’ex di turno Bombagi, Gerbi, Lasik e Viero. Il primo fa i conti con una lombalgia, mentre il secondo si allena in gruppo da giovedì e solamente a scopo precauzionale non è stato inserito nella lista dei convocati per Catanzaro. Dovrebbe, pertanto, rientrare in vista del Catania. Lasik, invece, rischia di dare ancora forfait a seguito di una lesione del bicipite femorale destro mentre Viero è alle prese con una distorsione alla caviglia destra.

