TERAMO – CATANIA: dirigerà Vigile, rossazzurri imbattuti con l’arbitro calabrese

Sarà Mario Vigile (Cosenza) a dirigere l’incontro Teramo-Catania, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Gaetano Bonolis” e valevole per l’11/a giornata del girone C di Serie C. Assistento Alessandro Maninetti (Lovere) e Luca Feraboli (Brescia). Quarto ufficiale Andrea Ancora (Roma 1).

Il “fischietto” calabrese ha diretto nella stagione 2018/19 il 3-0 che il Catania ha inflitto al Como in Coppa Italia ad agosto (Lodi, Rossetti, Curiale in gol) e lo 0-0 esterno in campionato con la Sicula Leonzio. Il 15 settembre 2019, invece, Catania 1-0 Viterbese decisa da un rigore di Lodi e, il 23 febbraio 2020, Catania 0-0 Ternana.

