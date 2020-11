Catania al lavoro nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: dopo una fase iniziale condotta in palestra, il gruppo ha svolto una sessione di lavoro tattico. In chiusura, partitella. Giovedì, rossazzurri in campo alle 11.00. Ancora nessuna novità sul fronte dell’infermeria. Molto probabile il forfait di Tonucci in vista del confronto di Teramo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***