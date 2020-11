SERIE C: 10/a giornata, tutti i risultati e la classifica. Il Bari risponde alla Ternana

Netta vittoria esterna del Bari nel match serale contro il Potenza (1-4). Alla luce dei risultati della 10/a giornata del girone C di Serie C, ecco come cambia la classifica in attesa del posticipo tra Juve Stabia e Palermo:

RISULTATI

Foggia 2 – 2 Turris (18′ Longo, 45′ Curcio, 53′ Pandolfi, 68′ Curcio)

Monopoli 1 – 1 Viterbese (62′ Arena, 76′ Tounkara)

Ternana 1 – 0 Virtus Francavilla (64′ Salzano)

Catanzaro 1 – 0 Teramo (72′ Carlini)

Paganese 1 – 1 Avellino (43′ Diop, 70′ Aloi)

Potenza 1 – 4 Bari (43′ Marras, 49′ Marras, 54′ Ciofani, 62′ Cianci, 72′ Simeri)

Juve Stabia – Palermo (giovedì 12 novembre, ore 15.00)

Casertana – Vibonese (rinviata)

Catania – Bisceglie (rinviata)

CLASSIFICA

Ternana 24 Bari 20 Teramo 17 Avellino 15 Turris 15 Catanzaro 15 Juve Stabia 13 Foggia 10 Paganese 10 Vibonese 9 Catania 9 Monopoli 9 Potenza 9 Virtus Francavilla 8 Bisceglie 7 Viterbese 7 Casertana 6 Cavese 5 Palermo 3

