TORRE DEL GRIFO: secondo allenamento settimanale, lavoro differenziato per Dall’Oglio

Il Catania ha sostenuto oggi il secondo allenamento settimanale a Torre del Grifo: dopo una sessione di forza in palestra, una serie di partite ad alta intensità. In gruppo anche Giacomo Rosaia, nuovamente disponibile. Lavoro differenziato per Jacopo Dall’Oglio: le condizioni del centrocampista saranno ulteriormente verificate nei prossimi giorni. Si registra, inoltre, ancora una ricorrenza in casa Catania: ieri il compleanno di Nana Welbeck, oggi i 33 anni compiuti dal responsabile del settore giovanile rossazzurro Massimiliano Borbone.

