VERSO AVELLINO – CATANIA: Pinto e quelle chiamate frequenti dall’Irpinia…

Si sarebbe potuto trattare di una gara da ex per Giovanni Pinto, quella fissata in data 20 novembre 2020 allo stadio “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Catania. Il laterale sinistro rossazzurro, infatti, è stato a più riprese contattato dalla società irpina. Nel corso della sessione estiva del calciomercato, in varie occasioni il Direttore Sportivo Salvatore Di Somma ha avviato colloqui telefonici con l’agente del giocatore, manifestando apertamente la volontà d’intavolare una trattativa per portarlo subito ad Avellino. Tentativo effettuato anche negli ultimi giorni di mercato.

Pinto aveva dato la propria disponibilità solo nel caso in cui il Catania decidesse di non prolungare il contratto in scadenza. La priorità di Pinto, però, è sempre stata rivolta ai colori rossazzurri. Successivamente si è arrivati al raggiungimento dell’accordo con il club dell’Elefante per un rinnovo su base triennale.

