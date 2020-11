VERSO AVELLINO – CATANIA: situazione infermeria, da valutare anche Rosaia

Tra i motivi delle difficoltà incontrate dal Catania in questo campionato spicca l’emergenza infermeria. Tanti giocatori fuori uso o non al meglio delle condizioni fisiche complicano i piani di Raffaele. In vista di Avellino, sicuri indisponibili Tonucci, Gatto e Pellegrini, che dovrebbero tornare a disposizione nella seconda metà del mese di dicembre a causa di lesioni muscolari di primo grado. Questa settimana Piccolo si sottoporrà ad alcuni test per verificarne le condizioni. Dall’Oglio fermo a scopo precauzionale dopo aver riportato un trauma contusivo-distorsivo. Vicente, dovendo sottoporsi a terapie per i postumi di un infortunio al ginocchio, non sarà arruolabile prima di gennaio. Contro la Turris Maldonado è sceso in campo nonostante fosse reduce da qualche acciacco, mentre Rosaia è rimasto precauzionalmente in panchina per il riacutizzarsi di un affaticamento.

