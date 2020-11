VERSO IL DERBY: nuovo appuntamento su Rai Sport, martedì ripresa allenamenti a Torre del Grifo

Dopo il pesante 4-1 di Bari in diretta su Rai Sport, il Catania torna in campo per affrontare il Palermo allo stadio “Renzo Barbera” e sarà ancora l’emittente televisiva della Rai a trasmettere la partita dei rossazzurri, lunedì 9 novembre. Rinviato l’impegno con la Vibonese, gli etnei hanno tante motivazioni per provare a riscattare gli ultimi risultati negativi, per di più in occasione del derby. Il difensore Tommaso Silvestri ha già fatto partire il conto alla rovescia sui social, segno che il Catania scalpita per confrontarsi con la formazione di Boscaglia. Martedì pomeriggio alle ore 15.30 è prevista la ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo. Preparando con scrupolosa attenzione l’atteso derby.

