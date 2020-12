CALCIO SICILIANO: il Troina accoglie in panchina l’ex Catania Mascara

L’Asd Troina comunica di aver sollevato Ezio Raciti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. “La dirigenza – si legge in una nota ufficiale – ringrazia Ezio per l’attività sin qui svolta e per la professionalità dimostrata, e gli augura i migliori successi professionali.

La guida tecnica viene affidata a mister Giuseppe Mascara, ex bandiera in campo del Calcio Catania. Nato a Caltagirone, Mascara ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2016 allenando le giovanili rossazzurre e ha proseguito dapprima a Giarre, poi alla Sancataldese e infine a Biancavilla. La società dà il benvenuto al nuovo mister e gli augura le migliori fortune in rossoblù”.

Mascara riparte così dal campionato di Serie D dopo le esperienze vissute in panchina nelle giovanili del Catania, poi alla guida di Giarre, Sancataldese e Biancavilla.

