CURIOSITA’: Catania, fuori casa tre punti in meno rispetto alla corazzata Ternana

Stesso numero di gol subiti dagli umbri in trasferta

Statistica relativa al ruolino di marcia del Catania nelle partite disputate fuori casa e che conferma il buon rendimento evidenziato nella prima parte del campionato. In trasferta i rossazzurri hanno totalizzato 16 punti finora. Solamente tre i punti di differenza rispetto a quanto prodotto dalla Ternana di Lucarelli, che sta dominando il girone C. Gli etnei registrano, inoltre, lo stesso numero di gol subiti della formazione umbra (8) mentre emerge una differenza marcata per quanto riguarda le reti all’attivo: 22 quella della Ternana contro le 9 del Catania. Più punti dell’Elefante e delle Fere sono stati totalizzati, invece, dal Bari attualmente fermo a quota 20 in trasferta.

