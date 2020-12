SCIBILIA: “Catania, Tacopina una delle migliori garanzie. Mi aspetto accordo in tempi molto brevi, ma certi angoli da smussare”

L’ex Direttore Generale del Venezia Dante Scibilia si esprime sulla trattativa d’acquisizione del Calcio Catania, ai microfoni di Antenna Uno Notizie. Riportiamo di seguito le parti salienti dell’intervista realizzata:

“C’è un accordo con l’avvocato Tacopina in relazione a quello che sarà il mio coinvolgimento. In questo momento sto collaborando con l’avvocato Arena e con l’avvocato Tacopina per arrivare a un epilogo positivo e voglio dire chiaramente che Tacopina ci tiene molto e sta facendo di tutto per poterci arrivare. Però per smussare certi angoli bisogna essere in due e serve quadrare le cose altrimenti c’è il rischio che le cose non partano come dovrebbero partire. Il mio ruolo sarà nell’ambito dei progetti di sviluppo e nella parte finanziaria. Per la parte gestionale c’è l’accordo con Giovanni Gardini che porterà avanti la gestione complessiva della società assieme al presidente Tacopina“.

“Tacopina è un presidente che ha molto naso e intuito, carismatico e coinvolgente. Lui capisce parecchio la squadra e punta all’interazione, al coinvolgimento, a far si che tutti siano orgogliosi della squadra che lui presiede. È una delle migliori garanzie per il progetto Calcio Catania. Sa ascoltare e assumersi le sue responsabilità. È abbastanza semplice lavorare con lui”.

“Se questa proprietà entra è per riportarla in Serie A, i tempi però non li decidiamo noi. Cercheremo di velocizzare il percorso. Il calcio è bello perché non dipende da quanto spendi ma da come li investi. Si deve creare un’alchimia”.

“La trattativa è composta da una sottoscrizione dell’accordo e poi dal closing. Io mi aspetto che la sottoscrizione avvenga in tempi molto brevi perché è da agosto che stiamo lavorando per questa trattativa e adesso siamo arrivati al dunque. Sono state fatte tutte le osservazioni e sviscerati tutti i temi. Adesso si tratta di dirimere alcune questioni in merito alla trattativa, ma dopo mi aspetto che si arrivi alla conclusione altrimenti si rende tutto più difficile”.

