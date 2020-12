CAPUANO (all. Potenza) verso il Catania: “Abbiamo grandi limiti strutturali ma le prestazioni ci sono, l’impegno non manca”

Situazione di difficoltà a Potenza, con la squadra – prossima aversaria del Catania – che naviga nei bassifondi della classifica. L’allenatore Eziolino Capuano esprime la propria amarezza nel commentare la sconfitta di Castellammare di Stabia, nona di questo campionato:

“Il Potenza ha giocato una grande partita sia nel primo che nel secondo tempo, avevamo soltanto una punta, poi siamo rimasti senza attaccanti visto l’infortunio di Cianci e, se quest’ultimo non recupererà, dovremo inventarci qualcosa. Abbiamo aggredito la Juve Stabia nella propria metà campo senza farli respirare, creando 6-7 palle gol, alcune delle quali anche clamorose. Poi la prima rete è nata da una ripartenza, il quinto non so dove stava sulla diagonale. Forse è andato a raccogliere cicorie. Lo dico per sdrammatizzare perchè, se no, si va al manicomio. Successivamente è arrivato il 2-0, noi in possesso, palla dietro e scivoliamo in area di rigore”.

“Sono convinto che la squadra s’impegna, non ha dei cali ma purtroppo siamo mancanti in alcuni ruoli con grandi limiti strutturali. Le prestazioni ci sono, se puntualmente perdi vuol dire che qualcosa non quadra. Il calcio è questo. La società è molto seria, il Presidente vuole bene al Potenza. Un allenatore deve fare il meglio con il materiale a disposizione”.

