CALCIO CATANESE: Serie D, vincono Acireale e Paternò. Cade il Biancavilla

Consueta finestra sul calcio della provincia di Catania. Si torna a giocare nel campionato di Serie D, dove l’Acireale ritrova i tre punti, aggiudicandosi il derby casalingo con il Licata. Silvestri (2′) e Buffa (44′) marcatori dell’incontro. L’allenatore Giuseppe Pagana ha visto un Acireale tonico, che ha avuto la bravura di trovare subito la via del gol, ben comportandosi dietro e creando diversi presupposti per fare gol negli ultimi metri con tanta intensità da parte di tutti. Si va verso la cessione di Rosario Bucolo e Francesco Bertolo per esigenze economiche del club.

Il Paternò, invece, torna a giocare al “Falcone-Borsellino” travolgendo il Rende. 4-1 il risultato finale con doppietta di La Piana (46′ su rigore e 74′), gol di Maiorano (57′) e Distefano (77′)). Inutile la realizzazione di Riconosciuto (91′) per la formazione ospite. Mister Gaetano Catalano molto soddisfatto della prestazione offerta e della gestione del match, avendo corso pochi rischi, ma critico perchè non ammette cali di tensione e, nel finale, si poteva evitare il gol biancorosso.

Non sorride, infine, il Biancavilla che cade sul campo della Gelbison per effetto della rete siglata da Coulibaly al minuto 89. Orazio Pidatella, tecnico del Biancavilla, comprensibilmente rammaricato per la beffa nel finale ma che, nel post-gara, ha ammesso di non avere nulla da rimproverare ai suoi giocatori, provando a vincere e tenendo testa agli avversari per buona parte dell’incontro. Si riparte, dunque, dalla bontà della prestazione offerta.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Acireale 16 San Luca 14 Cittanova 13 FC Messina 13 Pol. Santa Maria 12 Licata 12 Acr Messina 12 Biancavilla 11 Dattilo 10 Paternò 10 Gelbison 9 Castrovillari 9 Sant’Agata 8 Rotonda 8 Troina 4 Roccella 3 Marina di Ragusa 3 Rende 2

