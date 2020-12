CASERTANA: Covid, primi recuperi in vista del Catania

Rispetto ai giorni scorsi, giungono notizie migliori sul fronte Covid per la Casertana, prossima avversaria del Catania in campionato per la 18/a giornata del girone C. L’allenatore Federico Guidi recupera i primi calciatori costretti a rimanere fermi per avere contratto il virus. Si tratta del difensore Luigi Carillo e dell’attaccante Mario Pacilli. I tamponi recentemente effettuati hanno confermato la negatività al Coronavirus, cominciando a sottoporsi alle visite mediche previste dal protocollo prima del reintegro in squadra. Il numero di contagiati in rosa è sceso attualmente a 18, ma lo staff rossoblu confida nella possibilità di continuare a recuperare calciatori in vista del Catania.

