CATANIA – CAVESE: designato l’arbitro Fontani

Mercoledì Catania in campo per il recupero di Serie C (10/a giornata, ndr) con il Bisceglie a Lentini sotto la direzione arbitrale di Andrea Bordin. Nel frattempo sono stati designati gli arbitri per la 14/a giornata del girone C.

Catania-Cavese, in programma domenica 6 dicembre, sarà diretta da Federico Fontani (Siena). Assistenti Davide Meocci (Siena) e Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto ufficiale Giuseppe Mucera (Palermo). Nessun precedente con le due squadre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***