MAZZARANI: tra un mese si deciderà il futuro

Ultimo mese di un 2020 nerissimo per il calciatore classe 1989 Andrea Mazzarani.

Prima le difficoltà societarie incontrate a Catania, poi il mancato tesseramento ad opera del Livorno nonostante il deposito del contratto, per via della fideiussione non pagata. Successivamente sembrava che le cose si stessero sistemando, con il Livorno che sbloccò gli acquisti di alcuni giocatori svincolati. Per Mazzarani, formalmente vincolato al Catania, era stata avanzata l’ipotesi di concessione di un contratto in deroga, ma subentrarono ostacoli tali da spingere la Federazione a non concedere il tesseramento.

Risultato? L’ex giocatore della Salernitana ostretto a rimanere fermo ai box e lo sarà fino a gennaio. Il Livorno potrebbe effettuare un nuovo tentativo alla riapertura del calciomercato, tuttavia la situazione d’instabilità societaria in casa amaranto persiste. Cosa ne sarà, allora, del futuro di Mazzarani? Il ragazzo ha ancora un contratto che lo lega al Catania fino a giugno 2021, si farà in modo di trovare una soluzione dopo mesi d’inattività del giocatore che, in ogni caso, non rientra nei piani dell’Elefante.

