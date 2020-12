CONFENTE: da Busto Arsizio a Lentini, porta inviolata a distanza di dieci mesi esatti

Prima volta senza subire gol in questa stagione per Alessandro Confente. C’era andato molto vicino domenica scorsa ad Avellino, subendo nel finale l’1-2 di Maniero. Allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini contro il Bisceglie ha confermato di correre pochi rischi, rispondendo però sempre presente alle rare conclusioni in porta degli avversari. Tris e zero reti al passivo, dunque. Sorride Confente che non teneva inviolata la propria porta dal lontano 2 febbraio 2020. Allora difendeva i pali della Robur Siena che non andò oltre lo 0-0 a Busto Arsizio al cospetto della Pro Patria, nel girone A di Serie C.

