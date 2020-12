CRISTALDI: “Bisceglie buona squadra, ma dobbiamo vincere a tutti i costi per recuperare terreno”

Il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi sostituirà ancora l’allenatore Giuseppe Raffaele, a causa della squalifica di quest’ultimo. In vista di Catania-Bisceglie, queste le parole di Cristaldi:

“Dopo un paio di giorni si torna in campo per affrontare il Bisceglie. Ieri abbiamo fatto solo lavoro defaticante, essendo rientrati alle 5 del mattino da Avellino. Siamo all’interno di un percorso di crescita, miglioriamo gara dopo gara e dobbiamo continuare il nostro cammino. Il Bisceglie è una buona squadra, gioca anche abbastanza bene. Hanno delle qualità importanti ma noi sappiamo benissimo di dovere fare nostra la partita a tutti i costi, dobbiamo recuperare terreno. Senza cercare alcun tipo di alibi”.

“Sarà determinante l’approccio alla gara, facendo capire subito agli avversari le nostre intenzioni. Ad Avellino abbiamo avuto un approccio da grande squadra, su questo bisogna insistere. Sappiamo di affrontare un avversario diverso, ma partite facili in questo girone non ce ne sono. La gara andrà affrontata col piglio giusto. Modulo 3-5-2? La squadra sta acquisendo delle certezze e non penso ci saranno grandi variazioni. Albertini in campo? Sappiamo del valore del giocatore, a disposizione c’è anche Calapai. Sono due giocatori davvero importanti per la categoria. Giocherà chi sta meglio”.

VIDEO: Le parole di Cristaldi in vista di Catania-Bisceglie

