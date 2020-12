EMMAUSSO: fiore all’occhiello del mercato, oggetto misterioso delle ultime gare

In questo primo scorcio di stagione sono tanti i giocatori del Catania già scesi almeno una volta in campo, tra loro ce n’è uno che merita una menzione particolare e nelle ultime tre gare è diventato una sorta di oggetto misterioso, Michele Emmausso.

L’attaccante napoletano 23enne, durante la sessione di calciomercato estiva-autunnale è stato considerato un pò il fiore all‘occhiello della campagna acquisti rossazzurra, dato anche l’acquisto a titolo definitivo con un contratto biennale. Malgrado la giovane età vanta per la terza serie un curriculum di tutto rispetto avendo già vestito le maglie di squadre blasonate come Siena e Reggina, crescendo nelle giovanili del Genoa.

L’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la Vibonese, nel quale è andato a segno 9 volte, ha convinto la nuova dirigenza rossazzurra a puntare su di lui. Il fatto che il calciatore avesse richieste sia in A che in B lo ha reso un profilo molto interessante. Non è ancora andato a segno tra le fila del Catania, ma è stato determinante in occasione del delizioso assist a Pecorino nel derby. Per il resto si è visto poco. L‘ultima apparizione in campo risale al match proprio contro la Vibonese e da allora, pur venendo convocato, non è più entrato nel rettangolo verde.

Un caso che sicuramente troverà delle risposte nelle prossime gare. Tra gli attaccanti che partono dalla panchina è stato scavalcato nelle gerarchie da Enrico Piovanello, il quale nei minuti finali delle ultime partite ha dato un apporto via via migliore, a cominciare proprio dalla sfida col Palermo, fino ad arrivare a Catania-Bisceglie sfiorando il gol. Il prosieguo della stagione aiuterà a capire come andranno le cose e se davvero una svolta per Emmausso potrà arrivare.

