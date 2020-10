EMMAUSSO: dalle strade di Scampia al Genoa, 9 gol a Vibo e la grande chance in rossazzurro

Michele Emmausso sarà una delle frecce offensive a disposizione di mister Giuseppe Raffaele per le stagione 2020-21. L’attaccante proveniente dalla Vibonese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Emmausso nasce a Napoli il 4 agosto 1997. Le sue qualità calcistiche gli permettono di emergere da un contesto difficile come quello del quartiere Scampia. Viene ingaggiato dal Genoa dopo essersi messo in evidenza tra le fila della Boys Caivanese, società dell’hinterland partenopeo con cui mette a segno 13 gol in Eccellenza Campania nella stagione 2015-16. Disputa quattro incontri con la Primavera del Grifone prima di trasferirsi in Serie C e indossare le maglie di Taranto, Siena, Reggina, Cuneo e Vibonese. Al dispetto della giovane età conta già 84 presenze tra i professionisti.

Emmausso è un’ala destra che può ricoprire più ruoli del reparto offensivo. Giocatore abile nell’attaccare la profondità, dotato di un dribbling eccelso e in grado di calciare con entrambi i piedi con buone capacità di soluzione. È chiamato a riconfermarsi dopo l’ottima annata trascorsa a Vibo Valentia (9 reti in 25 presenze).

