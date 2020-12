EX ROSSAZZURRI – Mbende: “Col Catania partita speciale, darò il massimo per i tre punti”

In vista del match Viterbese-Catania fissato per domenica pomeriggio, l’ex difensore rossazzurro Moïse Emmanuel Mbende mira alla conquista dei tre punti, parlando di “partita speciale”:

“Siamo sulla strada giusta per raggiungere la salvezza ma dovremo continuare a dare sempre il meglio di noi stessi in campo – le parole di Mbende evidenziate da Il Messaggero – Qui a Viterbo mi trovo molto bene. Catania? È normale che per me si tratterà di una partita speciale. La stagione scorsa giocavo lì, sarò quindi felice di rivedere tutti i miei ex compagni di squadra. Poi in campo, mi impegnerò al massimo per far sì che la Viterbese possa uscire dal terreno di gioco con i tre punti. Una vittoria contro il Catania sarebbe importantissima per il prosieguo del nostro cammino in campionato. I risultati adesso stanno arrivando perché abbiamo cambiato mentalità. Prima però giungevano pochi cross anche dai calci d’angolo e dai calci di punizione. Da questo punto di vista adesso siamo migliorati”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***