VERSO VITERBESE – CATANIA: focus sulla trasferta laziale aspettando Tacopina

Il Catania si appresta a mettersi in cammino per raggiungere Viterbo, che con i suoi 873 km rappresenta la destinazione più lontana della stagione. La carovana rossazzurra si recherà nel capoluogo dell’Alto Lazio con un nodo infermeria da sciogliere ma con mister Raffaele regolarmente in panchina. Il tecnico barcellonese ha finito di scontare le quattro giornate di squalifica e domenica sarà fisicamente presente a guidare le operazioni della squadra.

Lo stadio “Enrico Rocchi” rappresenta uno dei vari campi tabù della storia rossazzurra. In sette incroci il Catania non ha mai vinto (cinque sconfitte e due pareggi), viceversa mister Raffaele ha assaporato il gusto della vittoria su quel campo ai tempi del Potenza. Osservati speciali della sfida saranno gli ex di turno Mbende e Salandria, i quali hanno compiuto il percorso da Catania a Viterbo nel corso dell’ultima sessione di mercato. Entrambi possono rappresentare in egual misura una spina nel fianco dello scacchiere tattico etneo, chiamato come sempre a esprimersi in maniera attenta e ordinata all’interno del rettangolo di gioco.

Se la squadra è doverosamente focalizzata sulla partita di domenica, nelle stanze di Torre del Grifo è tutto pronto per ricevere Joe Tacopina e il suo entourage. Sono giorni caldi per la definizione della trattativa d’acquisto del 100% delle quote del Calcio Catania da parte dell’avvocato italoamericano, deciso a prendere in mano le redini di uno dei più antichi sodalizi del calcio italiano e rilanciarlo ad alta quota. Entro gennaio l’accordo diverrà ufficiale e così il Catania dopo 74 anni storia accoglierà il suo primo proprietario straniero.

