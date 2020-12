INFERMERIA: sosta utile per recuperare gli infortunati

Una settimana di assoluto riposo per le festività natalizie in casa Catania. Occasione utile a ricaricare un attimo le pile e svuotare l’infermeria. Claiton, inserito nella lista dei convocati per il match pareggiato col Catanzaro, potrà recuperare con calma. Idem Pinto e Dall’Oglio, scesi in campo dal 1′ mercoledì, oltre a Pecorino e Reginaldo subentrati nella ripresa. Rosaia, Emmausso e Maldonado potranno superare i rispettivi problemi fisici, immaginiamo anche Vicente, che pare comunque destinato a lasciare Catania alla riapertura del calciomercato.

