Dopo la gara giocata mercoledì con il Catanzaro, ultima prima della pausa invernale, Mister Giuseppe Raffaele ha concesso al gruppo una settimana di riposo. I rossazzurri rientreranno a Torre del Grifo a Capodanno, in serata. Sabato 2 gennaio, alle 10.30, il primo allenamento del 2021. Domenica 10 gennaio, alle 12.30, in programma Casertana-Catania, valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21.

