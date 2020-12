DA ‘LA SICILIA’ – L’avv. Arena torna dopo l’Epifania. Nicolosi entra subito come socio di Tacopina

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si avvicina la svolta definitiva in casa Catania. Dopo l’Epifania, l’avv. Salvo Arena – che cura gli interessi di Joe Tacopina – sarà di nuovo alle pendici dell’Etna per discutere altri punti fondamentali e firmare il preliminare d’acquisto il 9 gennaio. Attraverso il quotidiano La Sicilia, lo stesso avvocato conferma che non c’è ancora una data precisa per la definizione dell’atto notarile, prima serve la documentazione che attesti la chiusura delle transazioni con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. Gaetano Nicolosi sarà l’unico dell’attuale Sigi ad entrare subito come socio nell’ambito del nuovo progetto. Qualcun’altro proverà a comprare successivamente una parte delle quote azionarie con Tacopina Presidente.

