DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina: “Catania, ti farò volare. Sarò al Massimino per il Foggia. Sul mercato…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Joe Tacopina è raggiante. Sì avvicina il passaggio di consegne e non vede l’ora di mettersi al lavoro per il bene del Catania:

“Firmeremo il contratto preliminare sabato 9 gennaio e poi al più presto si farà l’atto notarile – afferma a La Sicilia – Sono strafelice, farò volare il Catania. Se sarò operativo già per il mercato di gennaio? Credo proprio di sì. Ho anche qualcosa in mente ma meglio riparlarne all’inizio dell’anno nuovo. Franco Zuculini? Non solo lui nella lista. Ci stiamo già muovendo per un forte attaccante di cui il Catania ha bisogno. Sarò a Catania a metà gennaio, assisterò a Catania-Foggia al ‘Massimino’. Ho programmi ambizioni anche per la città e ho una gran voglia di soggiornare a Torre del Grifo per lunghi periodi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***