DA ‘LA SICILIA’ – Le Mura: “Consegneremo il Catania in condizioni molto più decorose”

L’Amministratore Unico del Calcio Catania parla dell’accordo raggiunto con Joe Tacopina per il passaggio di consegne, attraverso il quotidiano La Sicilia:

“Siamo contenti dell’operazione con Joe. Vanno smussati gli angoli, siamo sereni perchè consegneremo il Catania in condizioni molto più decorose rispetto al passato. Tacopina? Sembra siciliano come noi per carattere, ambizioni e passione. Il closing è confermato per la fine di gennaio”. Lo stesso Le Mura conferma che il Catania ha pagato gli stipendi a dipendenti e calciatori, oltre che tasse a vari enti.

