MANNEH PROVVIDENZA: il Catania conserva l’imbattibilità

Un pareggio che sa quasi di vittoria per il Catania quello di oggi pomeriggio al “Massimino” contro il Catanzaro. I rossazzurri sono passati in svantaggio praticamente a freddo, ma hanno tenuto la massima concentrazione per spingere in avanti e trovare il gol che serve quantomeno a mantenere l’imbattibilità.

Pronti, via e Corapi su punizione scalda le mani di Confente (1′). Sull’altro fronte è Silvestri a provarci, ma il suo colpo di testa termina di poco fuori. Alla prima disattenzione causata da un malinteso gli ospiti sbloccano il risultato con Di Massimo, che si presenta a tu per tu con il portiere rossazzurro e non sbaglia (7‘). I padroni di casa cercano di reagire, ma su assist di testa di Sarao, Biondi manca l’aggancio col pallone e l’azione sfuma (14′). Qualche amnesia rappresenta un fattore di rischio per il Catania e Confente deve intervenire su Di Piazza servito dallo stesso Di Massimo (20’).

Dall‘altra parte è però Branduani a dover fare gli straordinari su una conclusione a distanza ravvicinata di Sarao (23‘). La retroguardia commette ancora qualche sbavatura e Confente deve intervenire su Verna dopo un pasticcio di Silvestri (31‘). Sul rovesciamento di fronte Branduani respinge un tiro da fuori area di Dall’Oglio (32’). Le due squadre si affrontano a viso aperto ed il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio per una rete a zero.

Nella ripresa gli etnei entrano in campo più sciolti. Tonucci deve intervenire in spaccata su Di Massimo lanciato quasi a rete (52′) e l’assedio rossazzurro si fa più deciso. Branduani inizia il suo show intervenendo su un colpo di testa di Pinto (54‘). Raffaele toglie dal campo Biondi per inserire il rientrante Pecorino. Sarao prova la girata, trovando però ancora una volta la risposta dell’estremo difensore (62′), che si ripete dopo su un tiro di Pinto (70′).

Gli ospiti si trovano schiacciati nella propria metà campo e riescono a farsi vivi dalle parti di Confente solo con Di Piazza, che calcia alto (72′). Proteste di Tonucci per un contatto in area in mischia (76′) e animi caldi dopo un contrasto a centrocampo tra Pinto e Martinelli, con quest’ultimo che viene ammonito (78’). Il tecnico rossazzurro effettua un doppio cambio inserendo Piovanello e Manneh al posto di Piccolo e Pinto ed è proprio il numero 19 rossazzurro a siglare il gol del pareggio con un tiro in diagonale su assist di Sarao (85‘), facendo così esplodere di gioia i compagni. Nei minuti seguenti gli uomini di Raffaele dimostrano di crederci, ma nel recupero è ancora Branduani a dire no. Le due squadre rimangono così appaiate in classifica a 27 punti agguantando il Teramo, sconfitto a Bisceglie, e venendo raggiunte da Avellino e Foggia.

