MERCATO: nei prossimi giorni l’ufficialità di Reinhart

Tobías Reinhart, a meno di colpi di scena clamorosi, sarà presto un nuovo giocatore del Catania. Si attende l’apertura ufficiale della finestra invernale del mercato, poi il 21enne calciatore argentino prelevato dal Club Atlético Temperley rappresenterà un tassello ulteriore per il centrocampo a disposizione del Mister Giuseppe Raffaele. Mattia Biso, ex rossazzurro che ha avuto modo di allenarlo tra le fila della Primavera dello Spezia, tempo fa si è espresso in termini assai favorevoli ai nostri microfoni sul suo ingaggio ad opera del Catania.

In Liguria ha fatto molto bene in cabina di regia, ma può ricoprire egregiamente tutti i ruoli in mezzo al campo. Il collaboratore tecnico rossazzurro Gianluca Cristaldi ha dichiarato nelle scorse settimane che si tratta di un “calciatore di qualità”, aggiungendo: “nei pochi allenamenti sostenuti da qualche settimana ha dimostrato di avere valori importanti. E’ la conferma che il club punta sulla crescita di tanti giovani”.

