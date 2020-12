PAGLIARA: “Lascio la Fidal, mi aspettano nuovi sogni da costruire…”

Fabio Pagliara più vicino al Catania? La comunicazione delle dimissioni dall’incarico di Segretario Generale della Fidal (Federazione Italia Di Atletica Leggera) potrebbe rappresentare un indizio in questo senso, non avendo mai nascosto di essere stato in contatto con Joe Tacopina. Queste le parole dello stesso Pagliara sui social che conferma l’addio alla Fidal:

“Portata a termine l’assemblea elettiva lascerò la Fidal, come avevo già deciso da tempo. Mi sono dimesso (lo so, è cosa assai inusuale da noi in Italia) per coerenza e per dare massima libertà a chi verrà dopo. Ho un contratto a tempo indeterminato, ma credo sia giusto lasciare senza costringere nessuno a mediazioni, a ricerche di soluzioni complicate o altro. Sono stati anni davvero indimenticabili e che mi hanno dato tanto. Sotto tutti gli aspetti. Mi aspetteranno nuove avventure e nuovi sogni da costruire, senza rimpianti, senza amarezza, senza rinnegare nulla. Con un sorriso e tanti ringraziamenti, veri, a tutto l’ambiente, agli amici e ai collaboratori che mi hanno supportato, come ai “nemici” che mi hanno spronato a fare meglio e a ricercare sempre soluzioni ottimali per la nostra Federazione. W l’Atletica e viva lo sport. E buon 2021 Atletica !!”.

