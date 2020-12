CATANIA: Tacopina, mercato in sinergia con Pellegrino. Potrebbero cambiare alcune strategie

Si attende il 9 gennaio per la firma del contratto preliminare d’acquisto del 100% delle quote del Calcio Catania. Joe Tacopina scalpita, vuole subito mettere in moto la nuova macchina organizzativa dando impulso anche al calciomercato rossazzurro. Vedremo se sarà tecnicamente possibile, per la nuova proprietà, intervenire in tempo per avviare le trattative già a gennaio. Pare che si vada verso questa direzione, con Tacopina che ha già in mente una lista di nomi di giocatori potenzialmente interessati al trasferimento ai piedi dell’Etna per far parte dell’ambizioso progetto di rilancio dell’Elefante. Fra questi, l’ex centrocampista di Venezia e Bologna Franco Zuculini, ora in forza al Defensor Sporting (Uruguay).

Attenzione perchè potrebbero cambiare alcune strategie inizialmente portate avanti da Maurizio Pellegrino, avendo a disposizione un budget di gran lunga superiore con l’ingresso di Tacopina. Lo stesso Pellegrino rimarrà al suo posto, come ribadito tempo fa da Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza in Sigi e che supporterà anche il progetto del tycoon italo-americano. Massima fiducia nell’allenatore Giuseppe Raffaele, che sul mercato continuerà ad avere un’importante voce in capitolo. Dubbi, invece, per quanto concerne il futuro di Vincenzo Guerini, attuale Direttore dell’Area Tecnica del Catania mentre potrebbero esserci novità sul fronte di un eventuale inserimento di Fabio Pagliara, fresco di dimissioni dalla Fidal.

