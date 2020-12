PALERMO (Viterbese): “Brucia perdere al 90′. Complimenti al Catania, ma non ho capito il rigore…”

Mastica amaro il centrocampista della Viterbese Simone Palermo, dopo l’ennesima sconfitta casalinga riportata:

“Purtroppo dobbiamo guardarci in faccia e capire che bisogna continuare a giocare anche quando facciamo gol. Non siamo una squadra che si può permettere di mettersi dietro e come un pugile limitarsi a parare i colpi, perchè non abbiamo l’esperienza per farlo. Deve cambiare la mentalità, una volta trovata la via della rete. Anche perchè quando giochiamo la palla, riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari, rivelandoci pure intraprendenti. Dobbiamo far finta di essere sempre fermi sullo 0-0″.

“Possiamo parlare di moduli, pressione e gestione della palla però va detto che, per ogni episodio arbitrale dubbio, sembra che non vedano l’ora di fischiarci contro e mai a favore. Succede in tante occasioni. Anche col Catania non ho capito cosa sia successo. C’è una leggerenza incredibile nel fischiarci i rigori contro. Non sono alibi, ci prendiamo le nostre colpe e lavoreremo più forte di prima alla ripresa degli allenamenti, però questi episodi sono a senso unico”.

“Forse siamo mancati sulle seconde palle, ma in termini di cattiveria ho visto qualcosa in più. Dopo il gol ci siamo abbassati troppo. Complimenti al Catania, li rinnovo e li faccio con tutto il cuore. Ma quanto brucia prendere gol al 90’… questo deve esser motivo di rabbia per la prossima partita. Ricordandoci della settimana di sofferenza che ci attende. Troppe volte succede di prendere gol nel finale e non va bene. Abbassiamo la testa e lavoriamo duro. Settimane come questa spero di passarne sempre meno, ho visto diverse sedie rotte rientrando nello spogliatoio. Non siamo smaliziati, abbiamo una squadra relativamente giovane. Questi ragazzi devono smaliziarsi subito. Me ne accorgo anche quando avvengono proteste in campo nei confronti dell’arbitro. Giochi al sud ed è sempre più feroce la chiamata all’arbitro, gli altri vanno a protestare e noi siamo un pò fessi“.

