PELLEGRINO: “Percorso intenso ed impegnativo, sono orgoglioso”

Ai microfoni di Telecolor, il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino interviene al termine della partita pareggiata contro il Catanzaro:

“Si chiude il 2020 dopo avere salvato la matricola, portando avanti un percorso intenso ed impegnativo, restituendo quella immagine e credibilità che si erano un pò perse, costruendo una squadra che potesse rispecchiare l’identità dei tifosi, che non mollasse mai, al di là dei limiti, dei pregi e dei difetti dando sempre tutto in campo. Spero che il 2021 sia un anno veramente fruttuoso sotto tutti i punti di vista, ma io ritengo che oggi dobbiamo avere la maturità di capire che le cose vanno programmate, serve pazienza accompagnando l’impegno quotidiano per far sì che le cose siano fatte al meglio. Allora il Catania può diventare grande. Ed è il mio auspicio più forte e sentito. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ci riteniamo ancora dei comuni mortali, guai a sentirsi un pò più bravi. Sarebbe un errore clamoroso. Bisogna dare spazio a chi oggi ha competenza, potenzialità e voglia di portare in alto questa squadra”.

“Il portafoglio in vista del mercato di gennaio? Oggi penso al mio portafoglio che è assolutamente vuoto e bisogna rimpinguarlo (ride, ndr) ma credo che l’arrivo anche di qualche giovane trasmetta quel senso di progettualità e programma. Manneh? Può rappresentare i vari Pecorino, Noce, Piovanello e tanti altri ragazzi che giocano in questa squadra. Oggi concludere l’anno con la squadra al terzo posto nonostante il pareggio deve renderci orgogliosi. Mi dà gioia e mi inorgoglisce tanto rappresentare questi tifosi che hanno sofferto. Il Catania è stato salvato, credo in un futuro roseo. Quando siamo entrati in società c’era il disastro assoluto anche dal punto di vista organizzativo. Dall’area sanitaria a quella propriamente strutturale. E’ stato fatto veramente un grande lavoro, nel contesto di un anno particolare dove nessuno si è risparmiato”.

