PICCOLO: “Contento dell’esordio. Gara dominata, stiamo costruendo qualcosa d’importante”

L’attaccante del Catania Antonio Piccolo esordisce in rossazzurro rendendosi protagonista. Proprio Piccolo, nel post-gara, rilascia alcune dichiarazioni:

“Vinta una partita sofferta. Sensazioni positive. Sono rientrato da pochi giorni dall’infortunio ed è stata una sorpresa la mia prestazione, visto che non giocavo da luglio. I programmi erano diversi, poi la partita si è messa in un modo diverso da come l’avevamo immaginata ed il Mister mi ha fatto giocare per l’intera durata del match. Sono contento, anche all’ultimo minuto fisicamente c’ero. Abbiamo preparato bene la partita. Il merito di questo risultato è di tutti, non solo mio. Il Catania ha dato una dimostrazione di forza, di essere una grande squadra. Match dominato per l’intera durata dell’incontro. A parte il gol, non ricordo altre occasioni della Viterbese. L’1-0 non ci ha spostato di niente, poi abbiamo trovato il pari mantenendo fino al triplice fischio la voglia di vincere e continuando a rimanere squadra. La strada è ancora lunga, il Catania ha fatto solo un piccolo passo ma che ci deve dare la convinzione di essere una buona squadra. Stiamo costruendo qualcosa d’importante”.

VIDEO: le parole di Piccolo al termine dell’incontro

