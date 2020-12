RICCHETTI (vice all. Bisceglie): “Siamo mancati nell’ultimo passaggio, 1-0 ed espulsione hanno condizionato la gara”

Carlo Ricchetti, allenatore in seconda del Bisceglie, analizza la sconfitta di Lentini contro il Catania:

“Il gol preso a freddo e l’espulsione hanno condizionato la gara. E’ stato un gol abbastanza ingenuo, dovevamo farci trovare pronti. Purtroppo abbiamo pagato la stanchezza di queste ultime partite a distanza ravvicinata ed i lunghi viaggi influiscono. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio. L’approccio è stato buono, poi in occasione dell’espulsione di Musso sono venuti fuori un pò di problemi ma fino a quel momento penso che la squadra si stesse muovendo bene in campo. Non siamo riusciti a trovare la situazione giusta per mettere in difficoltà il Catania ma la squadra si è presentata parecchie volte al limite dell’area. Adesso abbiamo altre due trasferte con squadre importanti e diventa complicato da gestire, ma stiamo sul pezzo e lavoriamo”.

