SCIBILIA: “A Tacopina non si può dire di no. Progetto che abbraccia il Catania e i catanesi”

Dante Scibilia si appresta a sposare il progetto Catania e, intanto, rilascia alcune dichiarazioni a tuttomercatoweb.com:

“Le parti si stanno incontrando in questi giorni, gli avvocati Arena e Augello stanno perfezionando gli ultimi aspetti della negoziazione per stilare poi il contratto di compravendita che diventerà attuativo quando la SIGI avrà ridotto i debiti alla soglia richiesta. Ma Tacopina ha un progetto che va ben oltre lo sport, è un progetto che abbraccia non solo il Catania ma anche Catania e i catanesi, gente che merita ben altro della Serie C”.

“A Tacopina non si può dire di no, è un uomo carismatico e con grandi progetti poi il nostro è un rapporto consolidato negli anni. Quando mi ha fatto la proposta, sono rimasto molto colpito da ciò che ha in mente per questa nuova avventura“.

