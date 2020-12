SERIE C: 16/a giornata, risultati e classifica. Catania quarto, agganciato il Catanzaro

Riportiamo di seguito i risultati delle gare valevoli per la 16/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata. In virtù del prezioso successo di Potenza, il Catania raggiunge il Catanzaro al quarto posto. Affermazioni esterne anche per Monopoli e Viterbese. La Ternana interrompe la striscia di vittorie consecutive pareggiando, tra le mura amiche, contro la Turris. Il Bari, invece, strapazza l’Avellino.

RISULTATI

Catanzaro 2 – 2 Juve Stabia (43′ Corapi, 69′ Orlando, 76′ Riccardi, 86′ Golfo)

Teramo 1 – 1 Cavese (53′ Russotto, 82′ Cappa)

Bari 4 – 1 Avellino (14′ Marras, 16′ Celiento, 26′ Antenucci, 41′ Antenucci, 93′ Bernardotto)

Paganese 0 – 3 Monopoli (50′ Paolucci, 56′ Lombardo, 90′ Santoro)

Potenza 0 – 1 Catania (84′ Sarao)

Ternana 2 – 2 Turris (13′ Falletti, 20′ Pandolfi, 26′ Pandolfi, 75′ Falletti)

Vibonese 0 – 0 Palermo

Casertana 0 – 3 Viterbese (19′ Bensaja, 50′ Rossi, 63′ Rossi)

Virtus Francavilla 2 – 1 Bisceglie (36′ Vazquez, 53′ Puntoriere, 95′ Makota)

CLASSIFICA

Ternana 40 Bari 33 Teramo 27 Catania 26 Catanzaro 26 Avellino 24 Foggia 24 Juve Stabia 22 Turris 22 Palermo 20 Vibonese 19 Virtus Francavilla 18 Monopoli 16 Viterbese 14 Paganese 12 Casertana 12 Bisceglie 10 Potenza 10 Cavese 8

