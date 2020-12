SERIE C: classifica marcatori in trasferta, Pecorino e Sarao inseguono Vantaggiato

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la classifica marcatori aggiornata del girone C di Serie C. In questa sede ci concentriamo, invece, sulle sole marcature effettuate nelle gare in trasferta e, tra i calciatori più prolifici del campionato, troviamo anche i rossazzurri Pecorino e Sarao. Entrambi gli attaccanti hanno messo a segno tre gol a testa fuori casa. Inseguono il migliore realizzatore esterno del torneo, Vantaggiato. Immediatamente alle sue spalle l’ex Catania Curcio, autentico trascinatore del Foggia.

Questi i migliori marcatori in trasferta:

6 GOL – Daniele Vantaggiato (Ternana)

5 GOL – Alessio Curcio (Foggia); Luca Pandolfi (Turris)

4 GOL – Pietro Cianci (Potenza); Mirco Antenucci (Bari); Vincenzo Plescia (Vibonese); Alessandro Rossi, Mamadou Tounkara (Viterbese)

3 GOL – César Falletti, Federico Furlan, Anthony Partipilo (Ternana); Carlo Ilari (Teramo); Emanuele Pecorino, Manuel Sarao (Catania); Filippo D’Andrea, Michele Rocca (Foggia); Santo D’Angelo (Avellino); Andrea Russotto (Cavese), Luigi Carillo (Casertana); Alessio Di Massimo (Catanzaro); Daniele Celiento, Eugenio D’Ursi (Bari); Emmanuel Mbende (Viterbese); Luca Giannone (Turris); Abou Diop (Paganese)

