TAURINO (all. Viterbese): “Catania? Sono tutte battaglie. Possiamo dare fastidio a chiunque”

Buon momento attraverso dalla Viterbese, che centra un’importante vittoria a Potenza ma l’allenatore Roberto Taurino predica umiltà, in vista del prossimo confronto col Catania:

“Prendiamo gol con troppa facilità e non va bene, bisogna essere solidi ed equilibrati, noi non lo siamo ancora. Inoltre non dobbiamo commettere certi errori, evidenziato una maggiore lucidità e bravuta nel capire e leggere determinate situazioni. Nel secondo tempo, però, ho avuto una grande risposta di cuore e personalità dai ragazzi, da squadra tosta. Questo ci ha premiato. L’importante è scendere in campo con questo spirito che fa la differenza. Prossimo avversario il Catania? Non conta il nome della squadra, saranno tutte battaglie. Non esistono gare facili, il percorso è lungo. Il Catania ha pareggiato con la Cavese che, comunque, è una formazione ostica e solida. Mettendo sempre l’anima e tutto quello che abbiamo, la Viterbese può dare fastidio a tutti. Ripartiamo da questa vittoria che ci dà una spinta emotiva ma la classifica è ancora deficitaria, il percorso è lungo”.

