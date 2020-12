PANCHINA: Cristaldi imbattuto, torna Raffaele

Mister Giuseppe Raffaele ha scontato i quattro turni di squalifica e, pertanto, a Viterbo tornerà ad accomodarsi in panchina dopo essere stato sostituito dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. Quest’ultimo ha fatto registrare un bilancio di quattro pareggi e due vittorie da allenatore della Prima Squadra rossazzurra.

Già in passato sedette sulla panchina del Catania prendendo il posto di Sottil (espulso) a partire dal secondo tempo di Catania 1-1 Potenza, gara Play Off di Serie C risalente al 22 maggio 2019 (ritorno quarti di finale) che vide gli etnei ottenere la qualificazione grazie al decisivo pareggio di Di Piazza (77′), in risposta al vantaggio ospite di Lescano (13′). Successivamente, sempre ai Play Off (semifinale d’andata), per Cristaldi nuovo risultato di parità nel derby Catania 2-2 Trapani in cui l’Elefante, sotto di due reti (marcatori Tulli e Ferretti), reagì con la doppietta di Lodi.

Quest’anno, invece, sono arrivati lo 0-0 contro la Turris, i successi rispettivamente per 1-2 e 3-0 al cospetto di Avellino e Bisceglie. Domenica, occasione sprecata per quella che sarebbe potuta essere la terza vittoria rossazzurra consecutiva, non andando oltre l’1-1 con la Cavese ultima classificata a Lentini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***