ASSEMBLEA SIGI: fatto il punto della situazione, verranno onorate le scadenze

Era stata convocata a Torre del Grifo per ieri, venerdì 29 gennaio, un’Assemblea a cui ha partecipato la quasi totalità dei soci Sigi. E’ stato fatto il punto della situazione relativa alle transazioni debitorie con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia, ma anche sulle scadenze da rispettare prima del closing. Ci saranno da sborsare oltre 600mila euro, con la disponibilità a far fronte agli impegni assunti (se ne farà carico, in primis, l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi). Entro il 16 febbraio andrà effettuato il pagamento degli emolumenti ai giocatori, ma la FIGC dà la possibilità di prorogare il termine a maggio, previo accordo con i diretti interessati. Prossima settimana sono previsti importanti confronti con il Sindaco di Mascalucia e l’Erario, inoltre sarà convocata una nuova Assemblea. Joe Tacopina tornerà alle pendici dell’Etna intorno al 15-20 febbraio per definire il tanto atteso passaggio di consegne.

